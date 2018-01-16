Terör propagandasına maaştan 12 bin lira kesinti

Meclis Mali İşler Başkanlığı, 12 bin 322 lira ‘ceza kesintisi’ yaparak milletvekilinin maaşının sadece üçte birini hesabına yatırdı. Meclis tarihinde ilk kez uygulanan ceza, TBMM’nin yeni içtüzüğüne dayanılarak yapıldı. HDP’li Osman Baydemir’e, 15 Ocak’taki maaş ödemesinden önce TBMM yönetiminin, “İçtüzük 163. madde kesintisi: 12 bin 322 lira” bildirimi gönderilmişti.