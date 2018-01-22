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Terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheliye yakalama kararı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:38
Terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheliye yakalama kararı

Bingöl'de Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale  getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın  ardından, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü şüphelilerin yakalanması için  çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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