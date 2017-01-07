Terör propagandası yaptı... Tutuklandı!

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kumluca Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i polis merkezindeki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26 yaşındaki M.E.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi 22 yaşındaki F.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Eklenme: 07 Ocak 2017, 12:17
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