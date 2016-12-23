Terör propagandası yapan soL'a erişim engeli!

Azılı tetikçi soL Haber Portalı'na yaptığı terör örgütü propagandası nedeniyle erişim engeli getirildi.
Eklenme: 23 Aralık 2016, 02:49
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