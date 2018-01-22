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Terör propagandası yapan doktor gözaltına alındı

Afrin harekatının başlamasıyla birlikte sosyal medyada skandal mesajlar paylaşan çocuk doktoru O.B. gözaltına alındı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:06
Terör propagandası yapan doktor gözaltına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emet Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru O.B.'nin (30) sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ihbarı üzerine Emet Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Sosyal medyada O.B.'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlar hızla yayılırken, olay yurt genelinde geniş yankı buldu.

Gözaltına alındıktan sonra Emet Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan O.B. paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının çalındığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:06
  1. Emet Devlet Hastanesi
  • orhanorhan11 dk önce
    kesin çalınmıştır.
  • OguzOguz27 dk önce
    Böylesi güzel bir hayatı,tahsilinin getirdiği işin kıymetini bilmez,devlete hainlik eder.Binlerce tahsilli mezun iş bulucam diye uğraşır.
  • anti teröranti terör36 dk önce
    yetmez meslekten atın bu haini
  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 37 dk önce
    Solak ve fetöcü zihniyet zor ıslah olur.
  • Kadir bashoruz Kadir bashoruz 37 dk önce
    Allahim sen bizleri kime emanet etmissin en azimdan kimin yaninda yer aliyor
  • cancan38 dk önce
    muaynesini terör ile mücadele yapsın.
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