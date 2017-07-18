Terör propagandası yapan 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı iddia edilen 3 şahıs tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.18 Temmuz 2017 Salı 18:41
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen ve Kömür Beldesi Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden H.G., A.A. ile Boğazözü köyünde ikamet eden Ö.B., jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.