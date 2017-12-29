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HDP'li milletvekili: Abdullah Gül'e ihtiyacımız var

HDP milletvekili Garo Paylan katıldığı televizyon programında son KHK’ya tepki gösteren 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e işbirliği çağrısı yaptı.

29 Aralık 2017 Cuma 13:54
HDP'li milletvekili: Abdullah Gül'e ihtiyacımız var

Bölücü terör örgütü PKK'nın meclis uzantısı olan HDP'nin milletvekili Garo Paylan, katıldığı bir televizyon programında son KHK’ya tepki gösteren 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e işbirliği çağrısı yaptı. Paylan, “O kadar büyük bir yıkım yaşıyoruz ki şu anda her türlü mahalleden bu tip sese ihtiyacımız var” dedi.

ABDULLAH GÜL'E İHTİYACINIZ VAR MI?

Sunucunun “Abdullah Gül’e de ihtiyaç var mı” sorusu üzerine Paylan şu cevabı verdi: “Elbette var. Herkesin sorumluluk alması gereken bir dönemdeyiz. Bu ülke bir karanlığa ve hepimizin felaketine sürükleniyor. Abdullah Gül de sonuçta cumhurbaşkanlığı yapmış olan, yılların siyasetçisi. Mutlaka onun ve herkesin sorumluluk alması gereken bir dönemdeyiz.

‘KİM OLURSA OLSUN DEĞİL’

Paylan, “O zaman bu yıkıma kim karşı olursa olsun, destekleyeceksiniz” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Hayır, hayır kim olursa değil. Bu girdaptan çıkarmayı vadeden herkesle beraber çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Abdullah Gül’ün kesinlikle sorumluluk alması gerekir, çünkü Abdullah Gül de bu anlamda eminim ki çok üzgündür.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 13:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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