Terör örgütü YPG'nin yeni planı ortaya çıktı

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile büyük darbe yiyen ve Batı’dan aradığı desteği bulamayan terör örgütü YPG, girdiği çıkmazdan kurtulmak için bünyesindeki yabancı uyruklu teröristleri devreye sokuyor.

Afrin'e konuşlanan yabancı teröristlerin arasında Amerikan, Kanada, Alman, İngiliz, Fransız ve Çinliler bulunuyor.



ONLARCA ÖLÜ GÖNDERECEK



Örgütün amacı bu hamleyle kendilerine destek vermeyen Batı başkentlerine onlarca cenaze göndermek. Buralara gönderilecek cenazeler üzerinden özellikle Avrupa'daki örgüt destekçiler tarafından sosyal medya üzerinden algı çalışması yürütülecek. Bu şekilde Batı'dan destek almayı planlayan örgüt, halkın desteğinin söz konusu ülkelerin yönetimleri üzerinde baskı oluşturacağını hesaplıyor. Bununla birlikte Batı'daki yöneticilerin de, Türkiye'nin operasyonu durdurması için seslerini yükselteceklerini düşünüyor. Bu planın işlemesi için özellikle SDF bünyesindeki yabancı uyruklu teröristlerin varlığı üzerinden r propaganda yürütüyor



RÖPORTAJLARLA ALGI ÇALIŞMASI



Örgüte yakın sosyal medya hesapları ve siteleri, sürekli yabancı teröristlerle yapılan röportajlara ilişkin videolara yer veriyor. Röportajlarda, yabancı teröristler, kendi dillerinde DEAŞ'a karşı verdikleri mücadeleyi anlatıp Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiriyor. Amaçları ise net; Avrupa, Türkiye'yi durdursun!



SİVİLLERİ DE KULLANACAKLAR



AA'nın haberine göre TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü harekat nedeniyle birçok bölgeden geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü PYD/PKK, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezi civarında savunma amaçlı hazırlıklar yürütüyor.



Terör örgütü Afrin'in dış mahallelerinde ve ana girişlerinde hendekler kazıp duvarlar örüyor. Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK, hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor.