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Terör örgütü FARC'ın teslim ettiği silahlara bakın ne yapılacak

Kolombiya'da 52 yıllık iç savaşın sona ermesiyle terör örgütü FARC'ın teslim ettiği 8 binden fazla silahtan Kolombiya, Küba ve ABD'de anıt inşa edilecek

16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:01
Terör örgütü FARC'ın teslim ettiği silahlara bakın ne yapılacak

Kolombiya'da 52 yıllık iç savaşın sona ermesiyle terör örgütü FARC'ın teslim ettiği silahlardan üç ülkede anıt yapılacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde FARC'ın 8 binden fazla silahını yüklediği son kamyonun da yola çıkması amacıyla Pondores'te düzenlenen törende, örgütün son silahlarını da teslim etmesiyle 52 yıldır süren savaşın sona erdiğini açıkladı.

Örgütün yarım yüzyıldan fazla zamandır elinde tuttuğu 8 binden fazla silahla, iç savaşın sona erdiği Kolombiya'da, ABD'nin New York kentinde ve Küba'da üç anıt inşa edilecek.

Bu arada başkent Bogota yakınlarında bir yerde tutulan silah dolu konteynerlerin yeri güvenlik dolayısıyla açıklanmıyor.

FARC'IN PARTİSİ DE FARC OLACAK

Öte yandan 52 yıldır hükümetle savaşan FARC, isminden de kopmak istemiyor. Bu nedenle örgüt, siyasetteki yeni hayatında "Kolombiya Alternatif Devrimci Gücü" anlamına gelen "Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia" adını kullanacağını duyurdu.

Örgütün, siyasileşme sürecinin iki hafta içerisinde şekilleneceği belirtiliyor. Yeni FARC'ın 27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kongresine ülke dışından da yoğun katılım beklenirken, 60'tan fazlası örgüt yöneticilerinden oluşan ve militanların oylama yoluyla seçtiği 1000'in üzerindeki delege de kongrede hazır bulunacak.

Dünya Bülteni

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:01
  1. farc
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Kolombiya
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