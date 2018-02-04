Terör örgütünün sözde 'medya bakanı' enselendi
Kanlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde "medya bakanı" Ömer Yetek, Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalandı.04 Şubat 2018 Pazar 13:06
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya bakanı olduğu belirlenen Ömer Yetek'in Ankara'da bulunduğu istihbaratı alındı.
Bunun üzerine, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yeni eylem hazırlıkları içerisinde olduğu tespit edilen Yetek'i gözaltına aldı.
Yetek'in, DEAŞ'ın yayın organlarının kontrolünü sağladığı ve Türkiye'de gerçekleşen birçok terör olayını yönettiği belirlendi.
Ömer Yetek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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