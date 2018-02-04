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Terör örgütünün sözde 'medya bakanı' enselendi

Kanlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde "medya bakanı" Ömer Yetek, Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

04 Şubat 2018 Pazar 13:06
Terör örgütünün sözde 'medya bakanı' enselendi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre,  Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya bakanı olduğu belirlenen Ömer  Yetek'in Ankara'da bulunduğu istihbaratı alındı.

Bunun üzerine, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yeni eylem hazırlıkları içerisinde olduğu tespit  edilen Yetek'i gözaltına aldı.

Yetek'in, DEAŞ'ın yayın organlarının kontrolünü sağladığı ve  Türkiye'de gerçekleşen birçok terör olayını yönettiği belirlendi.

Ömer Yetek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:06
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. DEAŞ

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