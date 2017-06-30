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Terör örgütünün sivillere işkence görüntüleri ortaya çıktı

AA, terör örgütü PYD/PKK'nın Rakka kırsalında DEAŞ'tan aldığı bölgelerde, sivillere işkence ettiği görüntülere ulaştı.

30 Haziran 2017 Cuma 12:23
Terör örgütünün sivillere işkence görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü PYD/PKK'nın, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle girdiği Rakka kırsalında, sivillere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı.

AA muhabiri, Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesinde, PYD/PKK'lı teröristlerin iki sivile işkence ettiği görüntülere ulaştı.

Videoda, kıyafetlerinin kolunda elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi olan iki teröristin, iki erkek sivili, elleri ve ayaklarından bağlayarak yere yatırdığı görülüyor.

Yaklaşık bir ay önce çekilen görüntüde teröristler, "DAEŞ üyesi olmadığını biliyoruz. Ama bize DEAŞ mensuplarının yerini söyle." diyerek, üzerilerine sandalye koydukları sivillere şiddet uyguluyor.

Rakka'da evleri yağmaladılar

2,5 ay önce çekilen bir başka videoda, Rakka'nın kuzeyinde Kerame beldesi sakinlerinden Ahmed el Abdullah Cabar, PYD/PKK'nın beldeyi ele geçirdikten sonraki ihlallerini anlatıyor.

Cabar, "Kerama beldesine giren güçler kapılarımızı kırıp, evlerimizi yağmaladı. Bize çok kötü muamele etti. Beni duyan herkese sesleniyorum. Gelsinler evlerin nasıl yağmalandığını, işkenceleri görsünler. Çok vahim bir durum." ifadelerini kullanıyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini kontrol ediyor.

DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle ABD'nin desteğini alan örgüt, ele geçirdiği topraklarda yerel halkı göçe zorluyor ve silah altına alıyor.

Örgüt, kontrolündeki alanlarda faaliyet gösteren muhalif Kürt siyasi partilerine de kilit vuruyor.

Rakka'nın kuzeyinde ilerleyen terör örgütü, çatışmalardan kaçarak, kontrol ettiği bölgelere sığınan sivillerin kentlere girişine de izin vermiyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:23
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