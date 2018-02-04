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Terör örgütünün önemli ismi yakalandı

DEAŞ'ın sözde "medya bakanı" Ömer Yetek, Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

04 Şubat 2018 Pazar 11:47
Terör örgütünün önemli ismi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü  tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya bakanı olduğu belirlenen Ömer  Yetek'in Ankara'da bulunduğu istihbaratı alındı.

Bunun üzerine, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,  düzenledikleri operasyonla yeni eylem hazırlıkları içerisinde olduğu tespit  edilen Yetek'i gözaltına aldı.

Yetek'in, DEAŞ'ın yayın organlarının kontrolünü sağladığı ve  Türkiye'de gerçekleşen birçok terör olayını yönettiği belirlendi.

Ömer Yetek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • cemaleddincemaleddin1 sa önce
    Kandil`e de gidin karayilan ve yanindaki kedicikleriyle arkadashlarini alip gelin. Shu millet bir rahatlasin, bir gülsün askerimiz ne kadar övünce layik.
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