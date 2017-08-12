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Şanlıurfa'da terör örgütünün "infaz timi" paketlendi

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ aleyhine kişileri öldürmekle "görevli" üç "DEAŞ infaz timi" üyesi silahlarıyla yakalandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:35
Şanlıurfa'da terör örgütünün "infaz timi" paketlendi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, 21 Temmuz'da Şanlıurfa'da otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahla öldürülen K. Farasi olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Rakka'dan örgüt aleyhine faaliyet gösteren şahısları öldürmekle "görevlendirilerek", Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan terör örgütü üyeleri Yaşar kod adlı Bünyamin Hallak, Ahmet kod adlı Mahmud Elhammud ve Mahmut El Cerrah, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli mercilere sevk edildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:35
  1. Şanlıurfa
  2. DAEŞ
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