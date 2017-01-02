Terör örgütünün Avrupa’daki Kandil’i olan Alman medyasından algı operasyonu

PKK terör örgütünün Avrupa'daki Kandil'i haline gelen Almanya'da DW haber kuruluşu, Türkiye üzerinde kötü algı çalışmalarını devam ettiriyor.

Terör örgütünün Avrupa’daki Kandil’i olan Alman medyasından algı operasyonu
Eklenme: 02 Ocak 2017, 00:59
Bu haber 2.787 kez okundu

Eski adı Almanya'nın Sesi olan Deutsche Welle (DW) haber kuruluşu, dün gece İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısı sonrası, Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajını zayıflatmak için yeni bir algı çalışmasına başladı.

Sözde terör karşıtı bu ülkelerin, söz konusu bu basın kuruluşları, hiç çekinmeden eli kanlı terör örgütünlerin PR'ını yapmaktan geri durmuyor.

İşte o haber;

 

 

 

KAYSERİ SALDIRISI SONRASI DA AYNI İŞE KOYULMUŞTU

Daha önce de Kayseri saldırısının "Suriye iç savaşı Türkiye'ye sıçramış durumda" haberi yaparak çirkin bir operasyona imza atmıştı.

 
Etiketleralmanyaterördocca wella
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Timurtaş Hoca'nın gece kulübü saldırısına 18 yıl önceki yorumu
  • Üst akıl kaos planı için düğmeye bastı: İç savaş planı…
  • DAEŞ El Bab’a militan yığdı… Büyük savaşa hazırlanıyor!
  • Ruhani’den ‘Ortaköy’ açıklaması
  • Terör saldırısında ABD'nin parmağı var mı? Amerika neden bu kadar telaşlandı..
  • Sesi duyup kapıyı açtılar… Suçüstü yakaladılar!
  • İngiliz medyasından küstah paylaşım! Batının terör seviciliği bitmiyor
  • FETÖ-PKK-DAEŞ işbirliği belgelendi: Canlı bombaya FETÖ…
  • Chicago'nun cinayet bilançosu: 762 kişi öldü
  • PKK'lı kansız teröristten alçak paylaşım!
  • DAEŞ’ten Türkiye’ye alçak tehdit!
  • Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti
  • Terörist olduğu iddia edilen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
  • Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!
  • Bakanlık 'provokasyon' görüntüleri üzerine harekete geçti
  • İşte polisin elindeki tek fotoğraf!
  • PKK'dan şüphe uyandıran çıkış: Biz yapmadık
  • Polis Reina teröristini o ilçede ev ev arıyor!
  • Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı
  • Teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı
  • O ülkede yılbaşı gecesi katliam!
  • 'Reina saldırısı CIA'in Erdoğan'a cevabıdır'
  • İstanbul'daki cami saldırısını yapan 15 yaşındaki genç yakalandı!
  • Medvedev'den telefon: Tesadüf değil!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ