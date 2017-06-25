Terör örgütünü korku saldı! Türkiye'yi ABD'ye şikayet ettiler

Türkiye’nin Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Afrin bölgesi sınırına askeri yığınak yaptığı iddiası PKK’nın Suriye uzantısı YPG’de paniğe sebep oldu.

Terör örgütü YPG konuyla ilgili olarak Rakka operasyonunu beraber yürüttüğü ABD’ye de şikayette bulundu. ABD’nin öncülük ettiği Koalisyon Güçleri’nin sözcüsü Albay Ryan Dillion, ‘Evet Türk birliklerine ilişkin bir hareketlenme biz de tespit ettik. İzliyoruz’ açıklaması yaptı.