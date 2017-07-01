Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütüne üst düzey darbe!

Gri listedeki bölücü terör örgütünün sözde Amet özel güç sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:39
Terör örgütüne üst düzey darbe!

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Lice ilçesi Kutlu Mahallesi bölgesinde, 29-30 Haziran 2017 tarihleri arasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 teröristten, Baran Salih Sinan kod adlı, Mehmet Doğan’ın (40) sözde Amed Özel Güç Sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Ayrıca, bu sabah saat 09.30’da, Diyarbakır-Lice ilçesi Türelli Mahallesi bölgesinde, 1 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:39
  1. Diyarbakır
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Mehmet Doğan
  4. Lice
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz şehitleri anıldı
    1. Deniz şehitleri anıldı
    2. Mide bulandıran olay! Eşini dövüp..
    3. Doğu'nun Çukurova'sında sarı elmas..
    4. Önce pişirdi sonra yedi!
    5. Malkara 14 Kasımspor’a 3 yeni transfer..
    6. Tayin olan jandarma personeline veda..
    7. Köprüde ölümüne mesai
    8. Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    9. Son dakika: Alanya’daki orman yangını..
    10. Sinop’ta Kabotaj Bayramı kutlamaları
    11. Evi yanan köylüye yeni evi imece usulü..
    12. Erdoğan: Değişim zilleri tüm gücüyle..
    13. Halatı kopan trafo işçinin üzerine düştü
    14. Van Gölü sahilleri doldu taştı
    15. Terör örgütüne nefes aldırılmıyor
    16. Malkara TMO’da buğday alımları başladı
    17. Karadeniz’de ahır sistemi değişiyor
    18. Kılıçdaroğlu'yla yürüyen bin pişman!
    19. Jandarmadan kenevir operasyonu
    20. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    İkinci kafile ülkeye ayak bastı
    İkinci kafile ülkeye ayak bastı
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var