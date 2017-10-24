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Terör örgütüne tarihi darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmadı.

24 Ekim 2017 Salı 09:27
Terör örgütüne tarihi darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir gece ansızın” diyerek yeni operasyon sinyalleri verirken, sınır içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele eden Türkiye, son 1 yılda gerçekleştirdiği yüzlerce operasyonla teröristlere göz açtırmadı. Geçen yıl Ekim ayından bu yana TSK 183 kara operasyonuna imza attı. Bu operasyonların 11’i, 6 tabur ve üzerinde askerin katıldığı büyük operasyonlardan oluştu. Bir taburun 300 ila bin 300 askerden oluştuğu düşünüldüğünde 5 binden fazla askerin katıldığı dev operasyonlara imza atıldı.

2 BİN 759 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son bir yılda yurtiçi ve yurtdışında toplam 413 hava operasyonu düzenlendi. Hava operasyonlarının 199’u sınır ötesine, Irak’ın kuzeyindeki terörist inlerine gerçekleştirildi. 214 hava operasyonuyla da yurtiçindeki terörle mücadele operasyonları desteklendi. Hava operasyonları sonucu 745’i ölü, 92’si yaralı olmak üzere toplam 837 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Ekim 2016’dan bu yana sınır içi ve sınır dışına gerçekleştirilen kara ve hava operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 2 bin 759 oldu. Bu teröristlerin 2 bin 8’i ölü, 145’i yaralı ele geçirildi. 201 terörist yakalanırken, 405 terörist de teslim oldu.

CANİKLİ: TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaptı. Canikli, “Dünyanın en kıymetli coğrafyasında, atalardan yadigar kalan kutlu vatanın korunması için icabında her türlü bedeli ödemeye hazırız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz hız kesmeden, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Örgüt Zap’a saplandı

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda 2 terörist hava harekatıyla öldürüldü, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 47’ye yükseldi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü hedeflerinin bulunduğu Zap bölgesine yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi. Önceki gün silahlı 2 teröristin hava harekatıyla vurulduğu, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının ise 47’ye çıktığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, el yapımı sekiz patlayıcıyı da imha etti.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 09:27
  1. IRAK
  2. ZAP
  3. PKK
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  • alaettin alaettin 46 dk önce
    YILIN 365GÜNÜNDEGECESİNDE GÜNDÜZÜNETIRNAĞINA TAŞ DEĞMESİN DUAM SENİNLE ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUNASKERİM AMIN
  • hamidohamido50 dk önce
    Aslanlar Allah sizin yardımcınız olsun. Küffarın gönüllü taşeronu na karşı.
  • İhsanİhsan52 dk önce
    KahramanAsker kardeşlerimsizlere beş vakit dua ediyoruz.Allah için gördüğünüz yerde çivileyin.Allah güç kuvvet versin yar ve yardımcınız olsun.
  • HalitHalit1 sa önce
    İdam edilmedikçe bunlar bitmez
  • ikraikra1 sa önce
    Bunlar guzel haber..allah cc razi olsun mehmedimden..ancak fitne bos durmuyor..suriyede irakta degisik isimlerle yeni teror orgutleri kurulup etrafimiz kusatiliyor..ve bunlara herturlu silah destegide bati ve siyonist tarafindan veriliyor..sagolsun reisimiz milleti uyandiriyor.ancak cok calisip kendimizi savunabilir askeri ve ekonomik duzeye acilen gelmemiz gerekiyor.
  • KıyametKıyamet1 sa önce
    Sağ ele geçirildi diye bir şey duymak istemiyoruz.Bu terörist hainler ilk fırsatta tekrar hainlik yapmaktan cekinmeyecektir
  • AviniAvini1 sa önce
    Canlı bırakmayın kardeşim
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Bu örgüte sızıp elebsşlarının konumunu bildirerek keskin nişancılarla da gebertiversek tabanı dağılıp gider. İlle elebaşlar, onlar gebertilmeden eceliyle ölmemeli.
  • Zehra TezcanZehra Tezcan2 sa önce
    Tek bir terörist kalmayincaya kadar, durmak yok. Acimayin, zira onlar acimiyorlar. Bu can vatanagöz dikenlerin gözü oyulur!
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