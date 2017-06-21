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Terör örgütüne tarihi darbe!

Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca kırsalında 9 gündür sürdürülen "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nda belirlenen üç büyük mağarada gıda ağırlıklı yaklaşık 25 ton malzeme ele geçirildi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 13:21
Terör örgütüne tarihi darbe!

Pervari ilçesi Yazlıca kırsalında 9 gündür sürdürülen "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nda belirlenen üç büyük mağarada gıda ağırlıklı yaklaşık 25 ton malzeme ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ortaklaşa yürütülen "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu" Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca kırsalında devam ediyor.

Zor arazi şartlarında 9 gündür aralıksız sürdürülen operasyonda, sağ ele geçirilen örgütün lojistik sorumlusu teröristin yer göstermesi sonucu belirlenen üç büyük mağarada, gıda ağırlıklı yaklaşık 25 ton malzeme ele geçirildi.

Mağarada ayrıca 200 adet Bixi ve Kanas mühimmatı, iki el yapımı patlayıcı, bir savunma tipi el bombası, bir kullanılamaz durumda kobra el telsizi, iki orta boy jeneratör, beş akü, bir LCD televizyon, bir DVD ve örgütsel doküman, 70 tüp, bir sabit merkez telsizi, dört hilti, bir varil mazot, üç bidon benzin bulundu. Operasyon sırasında Yazlıca Dağı kırsalında tespit edilen bir mağara da imha edildi.

Kuzey Irak'ta bir basmalı düzenek etkisiz hale getirildi

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında Irak'ın kuzeyinde Nirva Seytu tepede tespit edilen bir basmalı düzeneğin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:21
  1. Siirt
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Kuzey Irak
  4. TSK
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