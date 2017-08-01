Terör örgütüne nefes aldırılmıyor

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki "şafak" operasyonlarıyla örgüte nefes aldırmazken teröristlerin planladığı çok sayıda eylem de engellendi.



İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin temmuz ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenliğini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

Yurt genelinde geçen ay yürütülen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vuruldu. Temmuz ayında şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte göz açtırılmazken teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı çok sayıda eylem de engellendi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 512 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 85'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ta örgüt ile ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol hükümleri uygulanan şahıs tutuklandı.

Van merkezli 9 ilde, terör örgütüne yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" ve 14 yaşındaki Endonezya uyruklu kızın da bulunduğu 12 gözaltına alındı. Adana hücre yapılanması deşifre edilen örgütün, Gaziantep ve Konya'da bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı, DEAŞ'a katılanları ise "Savaş kaybediliyor. Cenneti kazanmanız için sizleri savaştıracağız" diyerek kandırdıkları belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 15 DEAŞ mensubu yakalandı. Adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi ve onunla hareket eden 8 kişi tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eylemi gerçekleştirecek Oğuzhan K. isimli şahıs, kiralamış olduğu araçla kortejin orta kısmından başlayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu alana gelene kadar vatandaşları ezerek gelmeyi, akabinde oluşan panik ortamından yararlanıp araçtan inerek silahla Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alacağı, bu yönde eylem planı yaptığı ancak silah temin edemediği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hatay'da "canlı bomba" eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 DEAŞ mensubu tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İstanbul'da örgüte yönelik operasyonda, 22'si yabancı uyruklu 29 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında polisler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen yaralı polislerden birinin kaskına mermi isabet ettiği belirlendi. Evdeki aramalarda incelemede, 3 kilogram TNT patlayıcı ile canlı bomba yeleği bulundu, 18 kişi gözaltına alındı. Villadaki 4 kiloluk TNT patlayıcıyı fünyeyle birleştirmelerine fırsat verilmeden etkisiz hale getirilen teröristlerin, bu patlayıcıyla 15 Temmuz'da eylem yapmayı planladıkları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Mersin'deki 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik eylem arayışı ve hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da örgüte yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, sınır bölgesinde de bir zanlı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 233 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA