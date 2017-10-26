Terör örgütüne kötü haber! Yeni İHA geliyor

Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen (İHA) ve (SİHA)'ların Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar üzerinde çalıştıkları yeni yerli İHA'nın özelliklerini açıkladı. Son 9 ayda Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) düzenlenen 562 operasyonda 1853 terörist öldürüldü. Büyük kayıplar veren PKK, kırsalda eylem yapamaz hale geldi.

Öyle ki telsiz konuşmalarında "İHA'lardan dolayı kafamızı kaldıramıyoruz" diyen PKK'lılar, ölenin yerine dağa çıkartacak adam da bulamıyor. Zira 2017'de PKK'ya katılan kişi sayısı sadece 92...

İHA korkusundan dolayı hareket kabiliyetleri azalan ve moral bozukluğu içine düşen teröristler, grup halinde hareket edemiyor. Kırsal kesimde barınma alanları daraldığı için de beslenme zorluğu çekiyorlar.

PKK'yı Adeta bitme noktasına getiren İHA ve SİHA'ların devreye girmesi güvenlik güçleri de neredeyse hiç kayıp vermiyor. İşte PKK'nın kâbusu olan bu İHA-SİHA'lar Türkiye'nin en stratejik tesislerinden biri olan Baykar AŞ'de üretiliyor.

1,5 TON YÜK TAŞIYACAK

Yerli İHA ve SİHA'yı üreten ekibin başında olan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar üretecekleri yeni İHA'nın özelliklerini açıkladı.

Selçuk Bayraktar, toplam kalkış ağırlığı 4,5 ton olan yeni bir İHA projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Uçuş sırasında ses çıkarmaması çok önemli. Henüz ismi belli değil, Bu araç daha yükseğe çıkacak, 1,5 ton yük taşıyacak" dedi.

Türkiye Gazetesi