Terör örgütüne kötü haber! Yeni İHA geliyor
Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen (İHA) ve (SİHA)'ların Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar üzerinde çalıştıkları yeni yerli İHA'nın özelliklerini açıkladı.26 Ekim 2017 Perşembe 10:59
Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen (İHA) ve (SİHA)'ların Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar üzerinde çalıştıkları yeni yerli İHA'nın özelliklerini açıkladı. Son 9 ayda Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) düzenlenen 562 operasyonda 1853 terörist öldürüldü. Büyük kayıplar veren PKK, kırsalda eylem yapamaz hale geldi.
Öyle ki telsiz konuşmalarında "İHA'lardan dolayı kafamızı kaldıramıyoruz" diyen PKK'lılar, ölenin yerine dağa çıkartacak adam da bulamıyor. Zira 2017'de PKK'ya katılan kişi sayısı sadece 92...
İHA korkusundan dolayı hareket kabiliyetleri azalan ve moral bozukluğu içine düşen teröristler, grup halinde hareket edemiyor. Kırsal kesimde barınma alanları daraldığı için de beslenme zorluğu çekiyorlar.
PKK'yı Adeta bitme noktasına getiren İHA ve SİHA'ların devreye girmesi güvenlik güçleri de neredeyse hiç kayıp vermiyor. İşte PKK'nın kâbusu olan bu İHA-SİHA'lar Türkiye'nin en stratejik tesislerinden biri olan Baykar AŞ'de üretiliyor.
1,5 TON YÜK TAŞIYACAK
Yerli İHA ve SİHA'yı üreten ekibin başında olan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar üretecekleri yeni İHA'nın özelliklerini açıkladı.
Selçuk Bayraktar, toplam kalkış ağırlığı 4,5 ton olan yeni bir İHA projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Uçuş sırasında ses çıkarmaması çok önemli. Henüz ismi belli değil, Bu araç daha yükseğe çıkacak, 1,5 ton yük taşıyacak" dedi.
Türkiye Gazetesi
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Mehmet özdemir 14 dk önce Allah razı olsun. cemal günay16 dk önce biz bu işi çok sevdik, sevgimizi de karşılıksız bırakmadı bu yiğitler. Allah zihninizi berrak, yolunuzu açık etsin. aklımız vede gücümüz size yardıma yetmez. lakin yüreğimiz yüreğinizle, dualarımız sizinle. Memati17 dk önce Allah mekanını cennet eylesin. Tez zamanda basarırsınız inşaallah Osman19 dk önce Turk milletinin islam ummetinin en cok ihtiyaci olani uretiyor! En milliyeci ve de en musluman bu cocuk.Damat" diye camur atanlar.... Millet20 dk önce Maşallah maşallah Ya Rab bu milletin ilimle meşgul olan gençlerinin sayısını arttır .Amin Baba57 dk önce Yap baba yap .Senin ayaklarını öperim. Allahına kurban. Sen şimdiye kadar neredeydin? yavuzhan1 sa önce rabbim senden razi olsun... vatanseverlik bu iste.... Erol1 sa önce ALLAH kilicinizi kesgin yolunuzu acik etsin akliniza fikrinize emenize zaval vermesin Osmanlı14531 sa önce Maşaellah berakellah la quvvete illa billah. Rabbim mübarek etsin hayırlı olsun amin cemaleddin1 sa önce ya, cia-kulu ile KK (kaka) coook üzülecekler.