Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütüne kötü haber

TSK'nın Afrin sınır hattına sevk ettiği zırhlı paletli araçların önemli bir kesimini ASELSAN tarafından üretilmiş Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) ile donatılmış tanklar oluşturuyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:38

Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Leopard ve M-60 tanklarının DEAŞ’ın anti tank füzelerinin hedefi olmasına dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin hattına AKKOR’la donatılmış tankları gönderdi.

ABD'NİN VERDİĞİ TANKSAVARLARA KARŞI...

PYD/YPG güçlerinin elinde Amerikan ordusunun verdiği çok sayıda tanksavar füzesi olduğu, bu nedenle AKKOR koruma kalkanlı tankların sınır hattına gönderildiği bildirildi.

AKKOR SİSTEMİ NEDİR?

Tanklarda 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturan AKKOR sistemi, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tank savar füzesini çok kısa sürede algılıyor. Füze imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidini en yakın olduğu anda patlatarak etkisiz hale getiriyor.

Sistem Tanımı AKKOR, Aktif Koruma Sistemi Sahip olduğu “Fiziksel İmha (Hard-kill)” ve “İşlevsel İmha (Soft-kill)” kabiliyetleri ile bir EH kendini koruma süiti olan AKKOR, platforma yöneltilmiş olan tehditleri en uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getirerek tam koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi’dir. AKKOR, gerek gayrinizamî harp ortamında yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketleri, gerekse de nizami harp ortamındaki tanksavar tehditlerine karşı her yönü kapsayan 360-derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturur. AKKOR, modüler mimarisi sayesinde birçok tipteki zırhlı araca uyarlanabilen aktif koruma sistem çözümüdür.

Sistem Bileşenleri

Fiziksel İmha (Hard-kill) Bileşenleri

Yüksek çözünürlüklü Fiziksel İmha Radarı

Yüksek hızlı Fiziksel İmha Mühimmat Atıcısı

Akıllı Fiziksel İmha Mühimmatı İşlevsel İmha (Soft-kill) Bileşenleri

Lazer İkaz Alt Sistemi

Çoklu bant (Multispectral) İşlevsel İmha Mühimmatı

İşlevsel İmha Mühimmat Atıcısı Süit Bileşenleri

EH Bilgisayarı

Kontrol Paneli ve Görüntü Birimi

AKKOR SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hem işlevsel imha (soft kill) hem de fiziksel imha (hard kill) kabiliyeti

Tüm yönlerden 360 derece tam koruma

Optik algılamaya ‘gerek duymayan’ çözümü sayesinde; toz, çamur, kar, yağmur tüm zorlu koşullarında etkin

Yakın mesafeden atılan asimetrik tehditlere karşı çok hızlı reaksiyon

Aynı anda birden fazla tehdide karşı etkin

Multi-spektral sis perdesi ile termal ve lazer güdümlü füzelere karşı etkili

Birçok zırhlı araç tipine uygun

Yüksek çözünürlüklü Radar ve akıllı koruma mühimmatı çözümü sayesinde doğrudan tehdide reaksiyon ve sonuç olarak çok düşük ardıl etki

ASELSAN ürünü Tank alt sistemleri ile doğrudan entegre

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 17:38
  1. AKKOR
  2. Aktif Koruma Sistemi
  3. ASELSAN
  4. Afrin
  5. TSK
  6. PYD
  7. YPG
  8. Fırat Kalkanı Harekatı
  9. DEAŞ
  10. ABD
  • AHMETAHMET7 dk önce
    MAŞALLAH.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YouTube'dan para kazanmak artık daha zor!
  1. YouTube'dan para kazanmak artık daha..
  2. Böbrek ameliyatını artık "cep"ten..
  3. FETÖ'cü savcının itirafları diğer..
  4. WhatsApp'tan 'en az 10 kişiye gönder'..
  5. Yeni görüntülendi... Tam 3 katrilyon...
  6. Terör örgütüne kötü haber
  7. Terör örgütü DEAŞ saldırıya geçti
  8. Cumhurbaşkan acı haberi MGK..
  9. Hapşırırken kendini tuttu, boğazı..
  10. Güney Halep'ten saldıracaklar
  11. Kurumsal yönetimde büyük ödül bir kez..
  12. ABD 65 milyon doları kestiğini açıkladı
  13. Wikipedia'dan Açıklama: Türkiye'yi..
  14. Kahreden kazadan ilk görüntü geldi!
  15. ABD'den terör örgütüne özel şemsiye
  16. Apple evden çalışacak eleman arıyor
  17. Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü
  18. Yardımcı doçentliğin kaldırmasına..
  19. Sıkıştığı yerden 2 saatte çıkarıldı
  20. Almanya'dan Türkiye açıklaması!
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
İşte yılın ilk seçim anketi
İşte yılın ilk seçim anketi
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…