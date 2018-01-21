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Terör örgütüne darbe üstüne darbe

ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar, Türk jetlerinin bombardımanından sonra havaya uçtu.

21 Ocak 2018 Pazar 01:32

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırıne terör unsurlarından arındırmak için harekete geçti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yönetiminde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, F-16'ların Afrin'i bombardımana almasıyla başladı.

TÜRK TANKLARI DA BÖLGEDE

Bombardımanın ardından ÖSO birlikleri de Afrin'e girerek YPG'li teröristlerle çatışmaya başladı. Bölgeye askeri sevkiyatlar devam ederken, Türk tankları da Suriye sınırına geçerek bölgeye hareket etti.

YPG DUMAN OLDU

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre; harekatın ilk saatleri itibariyle örgüte ağır darbeler vuruldu.

SİLAH DEPOSU HAVAYA UÇURULDU

YPG'nin silah depoları patlatıldı, teröristlerin Amerika'dan destek aldığı havaalanının etrafı da bombalandı. Amerika, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle teröristlere yaklaşık 5 bin tır silah ve mühimmat göndermişti.

 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 01:32
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Türkiye
  3. DEAŞ
  4. Orgeneral Hulusi Akar
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