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Terör örgütüne büyük şok! Direnmeye çağırdı, kimse umursamadı...

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Afrin'de terör örgütü YPG, halkı hopörlerle kendilerine destek olmaları çağrısında bulunuyor. Terör örgütünün çağrısına halkın destek olmadığı görüldü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:09

Milli İstihbarat Teşkilatı, Zeytin Dalı Harekatında, Afrin merkez ve çevresinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket ediyor. TSK'ya vurulacak hedeflerin belirlenmesi, güncellenmesi ve takibi konusunda destek sağlayan MİT, terör örgütünün haberleşme ağını da dinleyerek hedefleri tespit etmekte.

Öte yandan, terör örgütü YPG, Afrin'de hoparlörle halka direniş çağrısında buluyor. Belediyelerin düzenlediği protesto etkinliklerine halkın katılımı çağrısında bulunan terör örgütü YPG'nin çağrısı halktan karşılık bulmuyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:09
  1. Milli İstihbarat Teşkilatı
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Teröre Lanet olsun...
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