Terör örgütüne büyük şok

ÖSO askeri komutanlarından Ebu Sıtayf Minnağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Mare ilçesinin güneyindeki Tuveys bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Girişimlerin bölgede bulunan ÖSO tarafından püskürtüldüğünü aktaran Minnağ, "Çıkan çatışmalarda 4 terörist öldürüldü, 17 terörist de yaralandı" dedi.

Minnağ, terör örgütünün bu saldırılarının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO'nun Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na cevap verme girişimi olduğunu belirtti.

Terör örgütü PYD/PKK yuvalandığı Afrin ilçesindeki bazı noktalardan muhaliflerin kontrolündeki Azez ve Mare ilçelerindeki bazı bölgelere aralıklarla sızmaya çalışıyor. Örgüt ayrıca Fırat Kalkanı bölgelerindeki sivil yerleşimlere de havan topu saldırıları düzenliyor.