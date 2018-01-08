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Terör örgütüne büyük şok

Terör örgütü PKK'nın uzantısı DSG'den Talal Silo'nun ardından üst düzey bir isim daha ayrıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:37
Terör örgütüne büyük şok

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ve içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri’nde (DSG) başlayan çözülme devam ediyor.

DSG’nin önemli ismi olan ve daha önce eski Suriye ordusu subayı Hüsam El Awak’ın iki hafta önce örgütten ayrıldığı ortaya çıktı. Awak’tan önce DSG’nin Türkmen sözcüsü Talal Silo kaçarak Türkiye’ye sığınmıştı.

Bakkara Taburları da ayrıldı

Geçen günlerde de Deyrizor’daki Arap Bakkara Taburları örgütten ayrıldığını duyurdu. Ancak bu ayrılık örgüt tarafından onaylanmadığı için çatışma çıktı. Bakkara Taburlarına mensup dört Arap, YPG tarafından tutuklandı.

Önce ÖSO sonra YPG

Geçmişte Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü yapan Tuğgeneral Hüsam El Awak, ordudan uzaklaştırılmıştı. Bir süre sonra Suriye’de gelişen iç savaşta ÖSO saflarına katıldı. Ancak burada da direnişe etkili destek vermediği ve vaktinin çoğunu Mısır’ın başkenti Kahire’de geçirdiği için muhalifler tarafından eleştirildi.

Tuğgeneral Awak, 2016’da ÖSO saflarından kaçarak DSG’ye katıldı.

''Birçok suç işlediler''

El Awak’ın DSG’ye katılışı 13 Ekim 2016’da bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Awak’la birlikte DSG sözcüleri Talal Sülo, Kahraman Afrin, YPG’nin o dönemki sözcüsü Redur Halil ve örgüte yakın Müslüman ve Hristiyan din adamları ile aşiret liderleri katıldı.

Bu toplantıdan yaklaşık bir yıl sonra Hem Sülo hem de Tuğgeneral Awak kaçarak terör örgütünden ayrıldı. İki isimde ayrılışları sırasında terör örgütünü bir çok suç işlemekle suçladı.

Vatan

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:37
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