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Terör örgütüne büyük darbe! Silahlarıyla teslim oldular…

Genelkurmay Başkanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Siirt Herekol Dağı bölgesinde teslim alınan teröristlerin görüntülerini paylaştı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 18:01

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Siirt kırsalında devam eden  operasyonda üç teröristin teslim alınma görüntüleri paylaşıldı. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt  kırsalındaki Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu 12 gündür devam  ediyor.

Bilgilendirmede, Herekol Dağı bölgesindeki arazi taraması sırasında  teslim alınan üç terörist ile ele geçirilen Doçka silahının görüntülerine de yer  verildi.

Görüntülere göre, teröristlerin çevresini saran komandolar, bölücü  terör örgütü üyesi üç kişiye teslim olmaları çağrısında bulundu.

Teröristlere zarar verilmeyeceği vurgulanan anonsta, "Bana güvenin,  zarar vermeyeceğiz, sözüm namus sözü. Bir hamle yapsan sana zarar gelir, etrafın  sarıldı. Ben devletim, ben eşkiya değilim" ifadeleri kullanıldı.

 Öte yandan operasyon kapsamında son bir haftada 9 terörist sağ ele  geçirilirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 18:01
  1. TSK
  2. Siirt
  3. PKK
  4. şırnak
  • KaradenizliKaradenizli25 dk önce
    BU KALLESLER IYILIKTEN ANLAMAZLAR.VURUN GEBERTIN ORADA HEMEN.MALESEF BU DILDEN ANLIYORLAR BU SOYSUZLAR.BUNLAR ASKERIMIZE KURSUN SIKAN YARATIKLAR.BUNLAR SIKISIP MECBUR KALMASAYDI ASKERIMIZI KALLESCE OLDURECEKTI ..
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