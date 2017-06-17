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Terör örgütüne büyük darbe: Hepsi öldürüldü!

Erzurum'un Şenkaya İlçesi kırsalında sürdürülen operasyonda 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:05
Terör örgütüne büyük darbe: Hepsi öldürüldü!

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyon yapıldığı duyuruldu.

Emniyet ve asayiş ortamının muhafazasını sağlamak için icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün saat 10.00 sıralarında Çamlıalan kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede 1 Kanas, 1 bixi, 1 kalaşnikof marka silah ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi bulundu. Jandarmanın bölgedeki operasyonu devam ediyor.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:05
  1. PKK
  2. Erzurum
  • El kahharEl kahhar1 gün önce
    5 i dün geberdi 3 de bugün toplam 8 leş şenkayada Gebertiyon gebertiyoz bitmiyor bu soyu kuruyasacalar.Bide Suriye'de paralı onun bunun terörüstü var.Suriyedekileride gebertsek PYD PKK Evel Allah kahrolurlar hemde anıra bağıra çağıra yok olurlar.
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