Terör örgütüne büyük darbe

Son bir hafta içerisinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurları tarafından bin 570 operasyon yapıldı.

Terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 256'sı terör (PKK/KCK 199, Aşırı Sol 15, DEAŞ 283, FETÖ/PDY 759), 3 bin 525'i Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 148'i Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 929 kişi gözaltına alındı.

44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 19'u ölü, 12'si sağ, 13'ü teslim toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; Muş, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli ve Hakkari'de 17 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. Bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 2 ton gıda maddesi, 22'si ağır ve uzun namlulu (1 M-16, 2 Bixi, 1 Roketatar, 18 Kalaşnikov) toplam 30 silah, 362 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 8 el bombası, 6 bin 287 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 104 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 76 ilde gerçekleştirilen 2 bin 542 operasyonda; piyasa değeri 66.050.260 TL olan; 2 bin 543 kg esrar, 710 kg eroin, 17 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 7 kg afyon sakızı, 4 kg metamfetamin, 3 kg kokain, 2 milyon 568 bin 608 adet uyuşturucu hap, 1005 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 953 bin 086 TL olan; 847 bin 178 adet kaçak sigara, 4 bin 658 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 525 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 39 ilde 302 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadelede; Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 446 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 158 kişi hakkında yasal işlem yapıdı.

Asayiş ve trafik uygulamaları kapsamında; ülke genelinde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği için 23 Ekim 2017 Pazartesi günü 12 bin 055 personelin katılımıyla 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-5' gerçekleştirildi. 43 bin 938 kişi kontrol edilerek aranan 92 kişi yakalandı. 169 kişiye adli/idari işlem yapıldı. 5 bin 720 servis aracı denetlenerek 255'ine cezai işlem uygulandı. 9 bin 551 işyeri denetlenerek, 130'u hakkında idari işlem yapıldı.

Ülke genelinde özellikle cinayet suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 28 Ekim 2017 Cumartesi günü 6 bin 308 personelin katılımıyla 2 bin 176 ikamete operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan 872 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 532'si denizlerde olmak üzere 4 bin 822 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 148 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.