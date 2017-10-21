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Terör örgütüne büyük darbe

TSK, Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlarda 16 Ekim'den bugüne kadar 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:19
Terör örgütüne büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından şu açıklama yapıldı:

"Irak Kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada silahlı üç terörist, Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 13 terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiş Operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 44’tür."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:19
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
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