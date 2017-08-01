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Terör örgütüne büyük darbe!

Tunceli’de silahlı İHA desteğiyle düzenlenen ve 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda, teröristlerden birinin terör örgütü MKP’nin sözde lider kadrosundan Şahin kod adlı Yılmaz Kes olduğu belirlendi.

01 Ağustos 2017 Salı 15:43
Terör örgütüne büyük darbe!

Bugün sabaha karşı Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Silahlı İnsansız Hava Aracı(SİHA) desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler operasyon yapmıştı. Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte ele geçirilmişti. Teröristlerden Şahin kod adlı Yılmaz Kes’in terör örgütü MKP’nın lider kadrosundan ve sözde Tunceli BölgeKomite Sorumlusu olduğu belirlendi. Ölü ele geçirilen teröristin arananlar listesinde mavi kategoride yer aldığı bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin MKP terör örgütünün lider kadrosunda bulunan, sözde Tunceli Bölge Komite sorumlusu İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde mavi kategoride bulunan “Şahin kod adlı Yılmaz Kes” olduğu tespit edilmiştir"denildi.

Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin de Doktor kod adlı Mahir Ö. olduğu diğer kadın teröristin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:43
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Tunceli
  3. Ovacık
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