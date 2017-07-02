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Terör örgütüne büyük darbe!

Şırnak’ın İdil ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

02 Temmuz 2017 Pazar 15:13
Terör örgütüne büyük darbe!

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz İdil kırsalında İHA ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubuna karşı başlatılan operasyonda daha önce 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda, ilaveten 3 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü ele geçirilmiş olup, toplamda 6 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 15:13
  1. Şırnak
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