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Terör örgütüne büyük darbe!

Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yapılan hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütünden kaçan 7 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:51
Terör örgütüne büyük darbe!

TSK’nın 29 Haziran’da meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edilirken, 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Cizre’de bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Silopi’de, Kuzey Irak’taki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca Hakkari merkezde yapılan operasyonda tespit edilen iki sığınakta 2 RPG-7 roketatar, 2 Biksi makineli tüfeği, 8 RPG-7 roketatar mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman, Elazığ Karakoçan’da ise 26 Haziran 2017’de icra edilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden birisine ait ceset ile birlikte 1 el bombası ve 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Şırnak Uludere’de güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 620 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 1 dürbün, Siirt Pervari’de ise tespit edilen bir sığınak içerisinde 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 12 el bombası, 250 muhtelif çapta fişek ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:51
  1. Irak
  2. Şırnak
  3. Hakkari
  4. Siirt
  5. Silopi
  6. Elazığ
  7. Cizre
  8. TSK
  9. Uludere
  10. Pervari
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