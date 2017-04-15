Terör örgütüne büyük darbe

Lice'de düzenlenen operasyonda bir terörist öldürüldü, terör eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 3 araç ve 14 ton esrar ele geçirildi.

Terör örgütüne büyük darbe
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:59

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 7'nci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Lice'de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristin silahına el konulurken, bir sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Operasyonda, bir kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar ve 4 mühimmatı, 6 tabanca, bir av tüfeği, bin 78 muhtelif fişek, bir silah dürbünü, 5 el yapımı patlayıcı, bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen 3 araç, 14 ton 933 kilogram esrar ile çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi ve elektronik gereçler ele geçirildi.

Kaynak: AA

 
EtiketlerDiyarbakırTürk Silahlı KuvvetleriGenelkurmay BaşkanlığıTSKLice
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