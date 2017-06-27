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Terör örgütüne bomba yağdırıldı

Türk Hava Kuvvetlerine (TSK) bağlı savaş uçakları, Bingöl kırsalı ve Kuzey Irak’taki Metina bölgesine hava harekatı düzenledi.

27 Haziran 2017 Salı 17:46
Terör örgütüne bomba yağdırıldı

Bugün 12.30-13.00 saatleri arasında Bingöl kırsalında silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda 6 dinamik hedef ve bir silah mevzii imha edildi.

Bugün saat 15.45 sularında alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik Kuzey Irak’taki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında ise 1 korugan ile 3 silah mevzii imha edildi. Hava harekatında yapılan ilk tespitlere göre 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:46
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