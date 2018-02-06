Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütüne bir darbe de Tunceli'de vuruldu

Tunceli'de, terör örgütüne ait bir sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 21:18
Terör örgütüne bir darbe de Tunceli'de vuruldu

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, teröristlere ait bir sığınaktaki aramada, 2 çift ayakkabı, 2 soba borusu, 2 yağmurluk, 2 yastık, 3 yorgan, 2 branda, 3 kazma, 8 kürek, 2 balta, 100 metre çelik tel, 100 metre su borusu, bir sargı bezi, 3 güğüm, 3 çaydanlık, 5 tencere, bir kazan ve çok miktarda yaşamsal malzeme bulundu.

Kentte, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 21:18
  1. Tunceli Valiliği
  2. Tunceli
  3. Jandarma
  4. sığınak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 KHK TBMM'den geçti
    1. 7 KHK TBMM'den geçti
    2. İran'dan skandal Afrin kampanyası
    3. "2025 yılına kadar 6 ülke AB'ye..
    4. Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD'nin..
    5. Maç öncesi Şenol ve Ümit Özat...
    6. Avrupa borsaları sert düşüşle bitirdi
    7. Mevlût Çavuşoğlu, Timmermans'la görüştü
    8. Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    9. Depremin ardından dehşet verici..
    10. Terör örgütüne bir darbe de Tunceli'de..
    11. Potada rakiplerimiz belli oldu
    12. AB'den Türkiye açıklaması: Varna'da...
    13. Çavuşoğlu'ndan AB ile sürpriz görüşme
    14. ABD'ye tarihi şok!
    15. Tayvan depremle sarsıldı
    16. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
    17. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
    18. En güzel dua nasıl edilir?
    19. Topuk çatlakları ölümcül bir..
    20. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!