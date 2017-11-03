Terör örgütüne bir darbe daha
Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen silahlı 8 terörist öldürüldü.03 Kasım 2017 Cuma 12:55
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen silahlı 8 terörist öldürüldü.
66 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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