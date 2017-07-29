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Terör örgütüne bir darbe daha!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 518 adet keskin nişancı tüfeği fişeği ele geçirildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:56
Terör örgütüne bir darbe daha!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Karakol Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği yönünde istihbari bilgi alınan bir şüpheliye yönelik Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak Silvan İlçesi Bahçelievler Mahallesinde 28 Temmuz 2017 Cuma günü saat 21.30 sıralarında operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda, şüpheli ve yanındaki bir şahıs, 6 poşet torba ile birlikte yakalanmayı müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Şüpheliden ele geçen poşetler içerisinde 3 bin 518 adet 7,92x57 mm keskin nişancı tüfeği fişeği bulunduğu tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:56
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