Terör örgütüne bir darbe daha!

Orduda görevli Üsteğmen Faik Dargam es-Samirai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri birliklerin, kentin batı yakasındaki Eski Kent'te yer alan "Faruk es-Sani" Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ifade etti.



Samirai, terörle mücadele güçlerinin de Eski Kent'teki Şearin Çarşısı ile Nebi Cercis ve Abdu Hub bölgelerini örgüt militanlarından kurtardığını söyledi.

Bu arada İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçlerinde görevli subay Talal el-Cuburi de DEAŞ'in Eski Kent'te son kalesini savunmaya çalıştığını kaydetti.

Çatışmaların Musul'u ikiye ayıran Dicle Nehri kıyısındaki bölgelerde sürdüğünü aktaran Cuburi, bugün çıkan çatışmalarda 7 askerin öldüğü, 23 örgüt militanının da ölü ele geçirildiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA