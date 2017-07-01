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Terör örgütüne bir darbe daha!

Irak ordusunun, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan bazı bölgeleri geri aldığı belirtildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:01
Terör örgütüne bir darbe daha!

Orduda görevli Üsteğmen Faik Dargam es-Samirai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri birliklerin, kentin batı yakasındaki Eski Kent'te yer alan "Faruk es-Sani" Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ifade etti. 

Samirai, terörle mücadele güçlerinin de Eski Kent'teki Şearin Çarşısı ile Nebi Cercis ve Abdu Hub bölgelerini örgüt militanlarından kurtardığını söyledi.

Çatışmalarda 7 asker öldü, 23 militan öldürüldü

Bu arada İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçlerinde görevli subay Talal el-Cuburi de DEAŞ'in Eski Kent'te son kalesini savunmaya çalıştığını kaydetti.

Çatışmaların Musul'u ikiye ayıran Dicle Nehri kıyısındaki bölgelerde sürdüğünü aktaran Cuburi, bugün çıkan çatışmalarda 7 askerin öldüğü, 23 örgüt militanının da ölü ele geçirildiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:01
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  3. İçişleri Bakanlığı
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