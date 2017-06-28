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Terör örgütüne aman verilmiyor

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen terörist sayısı 11 olurken, 10’u uzun namlulu 11 silah ele geçirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:38
Terör örgütüne aman verilmiyor

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl ili Genç ilçesi Gerçekli Köyü Kapılı Mezrası kırsalında barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 27 Haziran 2017 günü gerçekleştirilen operasyonda 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Akdağ grubunun tamamı imha edildi

Açıklamada, "Yapılan arazi aramasında, operasyon esnasında etkisiz hale getirilen teröristlere ait 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği,1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonla bölücü terör örgütünün sözde Akdağ grubunun tamamının imha olduğu değerlendirilmektedir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde terör ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:38
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  3. Akdağ
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