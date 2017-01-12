Terör örgütüne aman verilmiyor

Diyarbakır, Van, Şanlıurfa ve Bingöl'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler verildi. Buna göre, Bingöl'ün Adaklı ve Kiğı ilçelerinde devam eden operasyonda icra edilen arazi aramasında, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, beş kişinin evinde yapılan aramalarda iki G-1 piyade tüfeği, bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 39 G-1 piyade tüfeği fişeği, 16 tabanca fişeği, iki G-1 piyade tüfeği şarjörü, bir tabanca şarjörü, 163 boş kovan ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda bir RPG-7 anti-personel mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ve muhtelif kazı malzemesi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen aramada 200 gram eroin, 37 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, beş şarjör ve bir hassas terazi ele geçirildi.