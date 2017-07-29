Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu
Şırnak'ın Uludere ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde tespit edilen 14 sığınakta çok miktarda silah ve mühimmat ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:59
Genelkurmay Başkanlığından, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bombalı saldırıda kullanılacağı belirlenen araç imha edildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince arazi aramasında tespit edilen 2 mağarada bir RPG-7 roketatar ve bir mühimmatı, bir biksi makineli tüfek ile 5 bin fişeği, Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki 12 sığınakta da bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ile 85 fişeği, 91 biksi makineli tüfek fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 190 kilo amonyum nitrat, 2 ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.
Muş'un Şenyayla kırsalında tespit edilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA