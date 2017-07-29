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Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu

Şırnak'ın Uludere ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde tespit edilen 14 sığınakta çok miktarda silah ve mühimmat ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:59
Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu

 

Genelkurmay Başkanlığından, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bombalı saldırıda kullanılacağı belirlenen araç imha edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince arazi aramasında tespit edilen 2 mağarada bir RPG-7 roketatar ve bir mühimmatı, bir biksi makineli tüfek ile 5 bin fişeği, Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki 12 sığınakta da bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ile 85 fişeği, 91 biksi makineli tüfek fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 190 kilo amonyum nitrat, 2 ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Muş'un Şenyayla kırsalında tespit edilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:59
  1. Bingöl
  2. Şırnak
  3. Muş
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Uludere
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