Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu

Şırnak'ın Uludere ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde tespit edilen 14 sığınakta çok miktarda silah ve mühimmat ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:02
Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu

Genelkurmay Başkanlığından, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bombalı saldırıda kullanılacağı belirlenen araç imha edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince arazi aramasında tespit edilen 2 mağarada bir RPG-7 roketatar ve bir mühimmatı, bir biksi makineli tüfek ile 5 bin fişeği, Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki 12 sığınakta da bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ile 85 fişeği, 91 biksi makineli tüfek fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 190 kilo amonyum nitrat, 2 ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Muş'un Şenyayla kırsalında tespit edilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:02
  1. Bingöl
  2. Şırnak
  3. Muş
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Uludere
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    1. Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    2. Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor
    3. HDP’li vekil gözaltına alındı
    4. Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
    5. Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
    6. Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
    7. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    8. Alaşehir’in yeni terminali açılış için..
    9. Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı
    10. Suriyeli işadamları ile istişare..
    11. TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    12. Yüzme kurslarına yoğun ilgi
    13. Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu
    14. 2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı
    15. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar..
    16. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine..
    17. Terör örgütüne bir darbe daha!
    18. 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    19. Seyir halindeki kamyonet yandı
    20. Katarlı hacıların yaşadıkları..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı