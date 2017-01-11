Terör örgütüne ağır darbe: Girilemez denilen yerlere girdiler!

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Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Ovacık İlçesi mülki sınırları içerisinde terör örgütü mensuplarınca menfez içine yerleştirilmiş 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde toplam 200 kilogramlık amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği bulunmuştur. Bulunan düzenek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir" denildi.

Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe

Tunceli'de, güvenlik güçleri tarafından geçen yıl gerçekleştirilen 330 operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde sorumluları olan 11 kişinin de yer aldığı 105 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, teröristlerin kentte "kış üslenmesi" için hazırladığı mağara ve sığınaklarda 40 tona yakın yiyecek malzemesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlar eksi 25-30 derecede yapıldı

Güvenlik güçleri operasyonlarını eksi 25-30 derece soğukta ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu arazide sürdürüyor.

Girilemez denilen yerlere girdiler

Güvenlik güçleri, teröristlerin "girilemez" dediği Aliboğazı başta olmak üzere Kutuderesi, Ahpanos vadileri, Bali-Çat deresi, Şişik ve Bezik ormanları, Dokuzkaya bölgeleri gibi teröristlerin kış üslenmesi yaptıkları pek çok noktaya başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Kentte keşif için görevlendirilen 3 İHA ve terör örgütlerinin geçiş güzergahlarında oluşturulan kalekollara yerleştirilen termal kameralarla teröristleri tespit etmek için 24 saat gözetleme yapan güvenlik güçleri, alınan anlık istihbaratın Genelkurmay Başkanlığı ile paylaşılmasının ardından hava araçlarıyla terörist hedefleri vurdu.

Sözde sorumlular öldürüldü.

Karakollara yerleştirilen fırtına obüsleri ile desteklenen operasyonlarda terör örgütleri ağır kayıplar verdiren güvenlik güçleri, yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 105 teröriste etkisiz hale getirdi. Aralarında İçişleri Bakanlığının "arananlar teröristler listesi"nin mavi kategorisinde yer alan 3, turuncu bölümünde bulunan 3, gri kısmında olan 5 teröristin de bulunduğu bu 105 teröristten 100'ü kırsal alanda, 5'i ise polisin sorumluluk alanında etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın sözde "Dersim eyaleti" olarak nitelendirdiği Tunceli'de örgütün iki numaralı ismi olan "Ozan" kod adlı Sedat İncesu, örgütün sözde Dersim eyaleti doğu cephesi sorumlusu "Ferhat Zagros" kod adlı Hüseyin Ertürk, sözde doğu cephesi kadın sorumlusu "Roza Dersim" kod adlı Dilek Günenç, sözde batı cephesi kadın sorumlusu "Roza Afrin" kod adlı Fidan Bilal ve aynı örgütün sözde Mazgirt ilçe gücü sorumlusu ve İçişleri Bakanlığının "arananlar listesi"nde bulunan "Merdan" kod adlı Ercan Ateş öldürüldü.

Çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Bölgede özellikle terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdiren güvenlik güçleri, örgütün kış üslenmesi için hazırlanan ve aralarında teröristlerin diş tedavisi ve röntgenlerinin çekilebilmesi için hazırlanan 2 mağaranın da olduğu 120 sığınak, barınak ve mağarayı imha etti.

Mağara ve sığınaklardaki aramalarda 3,5 ton patlayıcı madde, 35 tuzaklanmış ve patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı madde, patlayıcıları güçlendirmek için bekletilen 165 mutfak tüpü, el bombaları, roketatar ve mühimmatı, 110 kalaşnikof tüfeği, 5 kanas keskin nişancı tüfeği, kanas ve uçaksavar silahı parçalarının birleştirilerek yapılan ve uçaksavar mermisi atan 3 "Zagros" keskin nişancı tüfeği, örgütte üst kadrolarca kullanılan 15 M-16 piyade tüfeği, 5 biksi makineli tüfek ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 5 bini biksi mermisi olan çeşitli çap ve marka silahlara ait 12 bin civarında mermi, patlayıcı yapımında kullanılan kablo, elektronik malzemeler ile kış üslenmesi için hazırlanan yaklaşık 40 ton gıda ve yiyecek maddesinin yanı sıra giyecek gibi çeşitli yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman bulundu. Bu malzemeler, savcılığın talimatı doğrultusunda imha edildi.

Güvenlik güçleri böylece terör örgütünün hem kış üslenmesine hem de lojistik yapılanmasına büyük darbe indirdi.

DHKP/C'ye ağır darbe

Güvenlik güçleri DHKP/C'ye de büyük darbe vurdu. Geçen yıl kırsalda örgüte yönelik zorlu kış aylarına rağmen yapılan operasyonlarda, 16 terörist etkisiz hale getirilerek kent örgütten temizlendi.

Böylece geçen yıl terör örgütlerine büyük darbe vuran jandarma ve polisin özel harekat timleri başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilip halkın huzurunun, can ve mal güvenliğinin temin edilmesi için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.