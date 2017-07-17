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Terör örgütünden Türkiye hazırlığı!

ABD'nin DAEŞ'le mücadele bahanesiyle silah ve mühimmat yağdırdığı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PKK, Azez ve Mare'ye saldırı planı hazırlığına başladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:34
Terör örgütünden Türkiye hazırlığı!

ABD tarafından eğitilen 2 bin teröristi hazırlayan PYD, Burseya ve Kala Saman bölgesine sevkiyat yapıyor. PKK-PYD terör yapılanması Afrin sözcüsü Cafer Süleyman Türkiye’ye karşı savaşmaya hazır olduklarını açıkladı. Örgütün Suriye uzantısı PYD Afrin’de batılı uzmanlar tarafından eğitilen ve ABD’nin donattığı 2 bin kişilik özel kuvvet hazırladı. Meydanki Bölgesi’nde eğitilen teröristler, Burseya ve Kala Saman bölgelerine sevk edildi.

2 BİN KİŞİLİK ÖZEL KUVVET

PYD’ye yakın kaynaklar, ABD’li uzmanlar tarafından DEAŞ karşıtı savaş gerekçesi ile eğitilen militan sayısının 14 bini geçtiği bilgisini veriyor. 2016 yılı sonunda Afrin’de benzer bir uygulama ile sözde YPG asayiş timi eğitimi veren ABD’li uzmanlar eğitilen teröristlerin silah, araç ve tüm teçhizatında üstlendi. ABD’li uzmanlar, Meydanki ve Kefer Cenne kamplarında halen 800 militanın eğitimine devam ediyor.

AZEZ VE MARE HEDEF

DEAŞ bahanesi ile PYD terör örgütüne teslim edilen silahların Afrin-Tel Rifat hattına sevkiyatı sürüyor. Aynel Arap- Münbiç- Şeyh Maksud- Nubbul güzergâhını kullanılarak Afrin’e ulaşan silah ve cephane buradan sıcak hatlara aktarılıyor. Afrin’de hazırlanan Özel Birlik tarafından kullanılan silah, cephane ve özel dizayn unsurları DEAŞ’la mücadele kapsamında Ayn Isa’ya getirilen ABD yardımları arasında

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:34
  1. pyd
  2. PKK
  3. ABD
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