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Terör örgütünden savaş mesajı: Harekete geçin

Türkiye'nin operasyon hazırlıkları nedeniyle korku saran PYD'den mesaj geldi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 19:04
Terör örgütünden savaş mesajı: Harekete geçin

Korkunun sardığı terör örgütü PYD'den açıklama geldi. Açıklamada, 'harekete geçin' mesajı verildi.  Türkiye''nin terör örgütü PYD denetiminde olan gözlerin çevrili olduğu Suriye'nin Afrin kenti için PYD'den açıklama geldi. Açıklamada, "Afrin yalnız kalmayacak, kuzey ve doğu Suriye'deki PYD kontrolüne olan bölgeler Afrin'in yanında duracak" dendi. 

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Afrin bölgesine yaptığı operasyonları durdurmaları için uluslararası güçlere çağrıda bulundular.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 19:04
  1. PYD
  2. Suriye
  3. Afrin
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