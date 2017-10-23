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Terör örgütünden katliam! 128 kişinin cesedine ulaşıldı

Terör örgütü DAEŞ'in 20 gün kontrolünde olan Karyatayn'da en az 128 kişinin cesedine ulaşıldı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:43
Terör örgütünden katliam! 128 kişinin cesedine ulaşıldı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus'un güneyindeki Karyatayn kasabasında 20 gün süren DAEŞ kontrolü sırasında en az 128 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Gözlemevi, maktullerin çoğunun terör örgütü DAEŞ tarafından öldürüldüğünü açıkladı. 1-20 Ekim arasında DAEŞ hükümranlığına giren kasaba, teröristler çekilince Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçmişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 11:43
  1. daeş
  2. Karyatayn
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