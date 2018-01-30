Terör örgütü, çocukları sahaya sürecek
Terör üssü haline gelen Afrin'in temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ağır darbe yiyen terör örgütü PKK/PYD/YPG iğrenç bir taktik ile Mehmetçik'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Terör örgütü, cepheye çocukları sürmeye hazırlanıyor.30 Ocak 2018 Salı 15:16
Hatay Kırıkhan'ın karşısında yer alan Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, bu sabah gerçekleşen çatışmaların ardından ele geçirildi. Hemen kuzeydeki Raco bölgesinde ise, YPG'li teröristler yayınladıkları görüntülerle tepelerin Türk ordusuna geçtiğini doğruladı.
DEAŞ'lı teröristleri TSK'ya karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakan YPG/PKK bu defa da çocukları sahaya sürmeye hazırlanıyor.
Terör örgütü YPG'nin cepheye sürmeye hazırlandığı çocuklar, Halep'te fotoğraflandı. Ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare dikkat çekti.