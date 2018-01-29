Terör örgütünden Amerika'ya Afrin tehdidi!

Terör örgütü YPG sözcüsü Redur Xelil, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu karşısında açık ve sert tavır almasını beklediklerini belirterek, “Bu olmazsa ortaklığımız bozulur”dedi.

TARİHİ DARBE YEDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan son açıklamada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 597 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, harekatla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur."