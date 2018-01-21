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Terör örgütünde büyük çözülme! Onlar da terk etti...

PKK ile anlaşıp YPG saflarına katılan Ceyşul Suvvar, bugün ittifakın dağıldığını duyurarak PKK'nın terörist bir yapı olduğunu ilan etti.

21 Ocak 2018 Pazar 14:59
Terör örgütünde büyük çözülme! Onlar da terk etti...

Afrin'de bulunan ve sayıları 2000'i bulan "Ceyşul Suvvar" isimli silahlı yapılanma daha önce ABD'nin yaptığı arabuluculuk ile PKK ile anlaşmış ve YPG saflarına geçmişti.

İTTİFAK DAĞILDI

Ceyşil Suvvar Türkiye'nin başlattığı 'Zeytin Dalı Operasyonu' sonrası bugün ittifakın dağıldığını duyurdu.

PKK TERÖRİST BİR YAPIDIR

Ceyşil Suvvar, bölgede YPG ile birlikte hareket etmeyeceğini duyurmakla beraber, PKK’nın terörist bir yapı olduğunu ilan etti.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:59
  1. Zeytin Dalı Operasyonu
  2. Ceyşil Suvvar
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