Terör örgütü yüzünden perişan oldular!

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin saldırıları sonucu yaşadıkları yerleri terk ederek başka bölgelere sığınmak zorunda kalan on binlerce Suriyeli, topraklarına döneceği günün hayalini kuruyor.

Rusya'nın havadan, Esed güçleri ve terör örgütü DEAŞ’ın da karadan düzenlediği saldırılar nedeniyle Halep'e bağlı Tel Rifat bölgesinden kaçan on binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki yaşam mücadelesine devam ediyor.

Daha güvenli olduğu sınıra yakın bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşayan ve iç savaş nedeniyle birkaç kez yerlerinden yurtlarından olan aileler, yaşadıkları sıkıntılardan bir an önce kurtulup eski günlerine dönmek istiyor.

Suriyeli Abdulkadir Rıfat, yaptığı açıklamada, bölgenin terör örgütü PYD'nin eline geçmesiyle göç etmeye zorlandıklarını söyledi.

Cephede Esed güçleriyle mücadele ettikleri sırada koalisyon ve Rusya'nın desteğiyle terör örgütü PYD'nin saldırısına uğradıklarını anlatan Rıfat, sivillerin ölmemesi için bölgeyi boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Rıfat, şöyle konuştu:

"Bizi, yaşadığımız topraklardan yalnızca PKK/PYD değil DEAŞ, Esed ve Rusya'nın da desteğiyle çıkardılar. Eğer bunların desteği olmasaydı hiçbir şekilde bizi çıkaramazlardı. Topraklarımızı teröristlere bırakmayacağız. Ümidimizi hiç kaybetmedik, tekrar döneceğiz bunun için de Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var."

GERİ DÖNECEĞİZ

Suriyeli Mahmud Halleç de PKK/PYD'nin Rusya ve Esed'in desteğiyle halkı zorla topraklarından çıkardığını anlattı.

Yaşadıkları yerleri terk ederek Türkiye'nin karşısındaki Esselame Sınır Kapısı çevresinde kurdukları çadırlara yerleştiklerini ifade eden Halleç, "Köyümüzü, toprağımızı ve evimiz çok özledik. Orada doğduk büyüdük. İnşallah bir gün geri döneceğiz. Tek hayalimiz evimize dönmek. Bir insan için ev çok önemlidir. Ne kadar kötü olursa olsun evinde olmak iyi hissettirir" dedi.